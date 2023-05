Milan al lavoro verso l’Inter: dirigenza presente a ‘Milanello’

Il Milan, all’indomani della sconfitta subita contro lo Spezia, si è ritrovato a Milanello per preparare la sfida di Champions League contro l’Inter di martedì

ALLENAMENTO – Milan già al lavoro per preparare la semifinale di ritorno di Champions League contro l’Inter. I rossoneri, questa mattina, si sono allenati a Milanello sotto gli occhi di Maldini e Massara: “Squadra a Milanello questa mattina per colazione prima di scendere negli spogliatoi per la sessione di allenamento odierna. Presenti presso il centro sportivo Paolo Maldini e Frederic Massara. Lavoro di scarico in palestra per gli i titolari di La Spezia, in campo il resto della rosa il quale ha iniziato con l’attivazione muscolare eseguita nella porzione alle spalle delle porte, seguita da alcuni esercizi atletici. La sessione è proseguita con una serie di esercitazioni tecniche e sul possesso palla che hanno anticipato una partitella a ranghi misti con la formazione Primavera”.

Fonte: acmilan.con