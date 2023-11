Mike Aidoo convocato in Benfica-Inter, chi è il giovane chiamato da Inzaghi

Mike Aidoo è uno dei quattro giovani Primavera convocati da mister Simone Inzaghi per Benfica-Inter, sfida valevole per la quinta giornata dei gironi di UEFA Champions League. Il giovane italiano, però, è la novità assoluta tra i quattro ragazzi già nel giro della Prima Squadra, ed è stato convocato soprattutto considerata l’assenza di Denzel Dumfries. Ma scopriamo chi è nel dettaglio.

NOVITÀ ASSOLUTA – L’Inter di Simone Inzaghi questa sera scenderà in campo contro il Benfica con la qualificazione già in tasca, e con tante novità di formazione con gli otto cambi previsti per la sfida di questa sera. Il tecnico nerazzurro, considerata l’assenza di alcuni giocatori ancora infortunati, ha deciso di portare con sé alcuni giovani della Primavera, già nel giro della Prima Squadra, come Aleksandar Stankovic, Giacomo Stabile e Issiaka Kamate. Ma tra questi c’è una novità assoluta, cioè il giovane italiano Mike Aidoo. Quest’ultimo, di ruolo terzino destro, è stato convocato da Inzaghi tenendo in considerazione l’infortunio di Denzel Dumfries. Non a caso, sarà Matteo Darmian a prendere il posto dell’olandese, con Juan Cuadrado (ancora non al meglio) pronto a subentrare. Per la sfida di questa sera il ragazzo indosserà la maglia numero 48. Ma chi è visto Mike Aidoo? Vediamo nel dettaglio.

DALLE GIOVANILI ALLA PRIMA SQUADRA

Mike Aidoo come già ribadito è un terzino classe 2005. L’Inter lo ha ingaggiato nell’estate del 2021 a seguito della mancata iscrizione da parte del Chievo Verona. Di origini Ghanesi, il ragazzo è già nel giro delle Nazionali giovanili italiane e all’Inter è stato da subito inserito nel gruppo della formazione Under-17. Da quel momento il suo passaggio alla Primavera passando anche dall’Under-18 è stato immediato, grazie soprattutto al suo talento. Mike Aidoo rappresenta oggi uno dei punti fermi della squadra Primavera allenata da Cristian Chivu, dove ha già collezionato 10 presenze in campionato e 4 in Youth League. Il ragazzo non è passato inosservato a Simone Inzaghi, che lo ha studiato nel corso di questi mesi. Così come tutta la formazione Primavera che in questo momento occupa il primo posto in classifica a quota 25 punti. L’unica squadra a non aver ancora perso in campionato.