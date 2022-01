Mihajlovic: «Covid, tanti sport fermati. Bologna-Inter, vendicare 6 gol presi»

Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Inter, partita valida per ventesima giornata del campionato di Serie A.

CONFERENZA STAMPA – Questa la conferenza stampa di Sinisa Mihajlovic alla vigilia di Bologna-Inter partendo dai giocatori che saranno assenti, anche a causa delle positività da Covid (vedi articolo). «Il nostro è un gruppo meraviglioso e ambizioso ma non mi aspettavo che tutta questa positività diventasse anche virale – si legge su GianlucaDiMarzio.com -. La vita non si vive in assenza dei problemi, ma nonostante i problemi. Se ne esce esattamente come dopo una sconfitta: con equilibrio mentale e fisico. Abbiamo 8 positivi, due infortunati e due in Coppa d’Africa. In questi giorni sono l’allenatore più pagato al mondo perché alleno la primavera e guadagno un sacco di soldi».

POSSIBILE STOP – Mihajlovic sul possibile stop del campionato. «Io cerco sempre di pensare positivo, ma vedo che tanti altri sport li hanno fermati tutti. C’è però anche da considerare che non ci sono tante date disponibili. Io preparerò le partite come se si dovesse giocare, poi mi adatterò in base a quello che succederà. Dobbiamo anche vendicare quei 6 gol presi all’andata…».

ATTACCO – Mihajlovic sull’attacco rossoblù, che vede assente Musa Barrow perché impegnato in Coppa d’Africa. «Non penso che sarà un’occasione importante solo per Orsolini. Nel calcio si gioca in undici, poi si cambia di continuo. Io penso che questa sia un’occasione per farsi vedere per tutti i miei giocatori, sia perché siamo contati sia perché abbiamo tante partite ravvicinate. I ragazzi hanno fatto bene anche in allenamento, Le difficoltà sono tante, però credo che per tutti loro sia importante questa possibilità per farsi vedere».

Fonte: GianlucaDiMarzio.com