Meteo Lecce-Inter: le previsioni in vista del match. Esordio con pioggia?

Meteo Lecce-Inter, che tempo farà presso la località in cui si terrà la prossima partita della squadra nerazzurra in trasferta? Di seguito le previsioni del tempo, in vista della partita di Lecce di sabato 13 agosto, realizzate dagli esperti di Icona Meteo

METEO LECCE – Al mattino il cielo sarà in gran parte nuvoloso. Avremo una temperatura di 24°C, il vento sarà debole. Durante il pomeriggio il cielo sarà nuvoloso e sono previsti temporali. Avremo una temperatura di 26°C, il vento sarà debole e il mare sarà poco mosso.

In serata, quando si giocherà Lecce-Inter (ore 20.45), il cielo sarà nuvoloso e sono previsti temporali. Avremo una temperatura di 22°C, il vento sarà debole e il mare sarà mosso.

Fonte: Icona Meteo

NON SOLO METEO – Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui Inter-News.it sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali social della nostra testata giornalistica. Ci trovi su Facebook (metti mi piace alla pagina), Instagram (segui la pagina) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale). Ma ci puoi trovare anche in video con la Inter-News.it Web TV su YouTube (iscriviti al canale) e in versione solo audio su Spreaker (segui il canale).