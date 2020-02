Mertens supera Milik in vista di Inter-Napoli, Gattuso decide oggi – Sky

Secondo quanto riporta l’inviato di “Sky Sport” a Castel Volturno, Francesco Modugno, Rino Gattuso sarebbe intenzionato a preferire un rientrante Dries Mertens ad Arkadiusz Milik per Inter-Napoli di domani.

POLE POSITION – Per ripartire, Rino Gattuso vuole affidarsi a Dries Mertens. Dopo la sconfitta in casa contro il Lecce, i partenopei hanno la possibilità di riscattarsi domani sera in occasione di Inter-Napoli, semifinale di andata della Coppa Italia. Secondo Francesco Modugno, inviato di “Sky Sport” a Castel Volturno, proprio il belga dovrebbe essere il preferito dal tecnico degli azzurri per iniziare come titolare in attacco: «Mertens viene da un gennaio particolare, da un infortunio e da tante chiacchiere di mercato. Con il Napoli continua il dialogo per rinnovare il contratto, c’è la volontà da entrambe le parti, ma non ancora l’accordo sulle cifre. Al momento però c’è il campo, con un Dries Mertens importantissimo per la squadra e per Gattuso. È un giocatore che ha qualità, talento, spunto, sa giocare con i compagni e potrebbe farsi preferire a Milik. Gattuso cambierà domani qualcosa, aspettiamo di capire l’orientamento dell’allenatore e la fine della rifinitura di oggi. Proprio l’Inter è tra le squadre più attente all’evolversi contrattuale del belga».