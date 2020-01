Mertens, niente Napoli-Inter: ora è sicuro, ha lasciato l’Italia!

Mertens non sarà a disposizione di Gattuso per Napoli-Inter di lunedì sera. L’attaccante belga ha addirittura lasciato l’Italia, levando ogni dubbio su una sua disponibilità per il posticipo della diciottesima giornata di Serie A.

FUORI AL 100% – Dries Mertens non sarà convocato da Gennaro Gattuso per Napoli-Inter, partita in programma lunedì alle ore 20.45. Già nel corso della giornata c’erano state diverse voci su una sua assenza, in quanto infortunato (vedi articolo), ma ogni dubbio è stato tolto dal fatto che l’attaccante è partito. Il sito “Calcio Napoli 24” annuncia che il belga stasera è tornato in patria, a Bruxelles, anche se non è chiaro il motivo del viaggio. Mertens quindi non ci sarà contro l’Inter: un problema in più per Gattuso, che già ha a forte rischio Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic in difesa. In attacco, nel Napoli, con Arkadiusz Milik e Lorenzo Insigne il terzo del tridente dovrebbe essere José Maria Callejon. Alle ore 12.30 il tecnico calabrese parlerà in conferenza stampa e darà ulteriori notizie in merito, soprattutto sulle condizioni dei difensori a rischio forfait. Ma la certezza è che Mertens lunedì in Napoli-Inter non ci sarà: potrebbe tornare fra una settimana contro la Lazio.

Fonte: CalcioNapoli24.it