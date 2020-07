Mertens, giallo fatale in Napoli-Sassuolo: salterÃ  la sfida contro l’Inter

Mertens, giallo fatale in Napoli-Sassuolo: salterà la sfida contro l’Inter

Buone notizie per i nerazzurri in vista di Inter-Napoli: durante la sfida dei partenopei contro il Sassuolo, infatti, è arrivata l’ammonizione per Dries Mertens che, diffidato, salterà lo scontro diretto a San Siro della prossima giornata.

DIFFIDATO – Niente Inter-Napoli per Dries Mertens. Il belga, appena entrato in campo al posto di Arkadiusz Milik nella sfida al San Paolo contro il Sassuolo, ha rimediato un cartellino giallo in seguito alle proteste per un fallo su Traoré. Il belga era diffidato e salterà dunque la sfida contro i nerazzurri in programma a San Siro e valevole per la 37sima giornata del campionato di Serie A.