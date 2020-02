Mertens giÃ  pronto per il Torino, nessun problema per Napoli-Inter

Mertens già pronto per il Torino, nessun problema per Napoli-Inter

Rientra nella lista dei convocati di Rino Gattuso per la sfida contro il Torino Dries Mertens, che nella partita di Champions League contro il Barcellona giocata martedì era uscito dolorante. Il belga sarà dunque – salvo ulteriori sorprese – a disposizione per Napoli-Inter di Coppa Italia.

CONVOCATO – Possono tirare un sospiro di sollievo i tifosi azzurri, che martedì sera avevano visto uscire dal campo Dries Mertens per un problema alla caviglia sofferto nella sfida di Champions League contro il Barcellona. Il belga, appena rientrato da un altro stop, ha già mostrato nelle ultime partite la sua grandissima importanza e, dopo l’allenamento di rifinitura di oggi, è entrato nella lista dei convocati per la sfida di domani sera al San Paolo contro il Torino.

A DISPOSIZIONE – Si intuisce dunque di conseguenza che, salvo ulteriori problemi dopo la sfida di domani in campionato, Mertens sarà a disposizione anche per Napoli-Inter di giovedì sera, sfida valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia. Per il belga si tratterà di una sfida particolare, dal momento che proprio la squadra nerazzurra è molto interessata al giocatore in vista della prossima stagione, quando potrebbe trasferirsi a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto. Rinnovi dell’ultimo minuto permettendo.