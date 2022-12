Menez, attimi paura contro il Bari ma ora tutto risolto: risposta importante

Attimi di paura nel corso di Reggina-Bari, con Jeremy Menez costretto alla sostituzione per un malore accusato in campo. Il giocatore è stato ricoverato per svolgere degli accertamenti ma la vera risposta è arrivata oggi sul campo di allenamento.

LE ULTIME – “Jérémy Menez oggi regolarmente in campo assieme ai compagni nella ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni“. Gli accertamenti svolti dunque hanno escluso qualsiasi problema e il giocatore è tornato subito a disposizione del suo allenatore per preparare la sfida amichevole contro l’Inter.

Fonte: Sito ufficiale Reggina