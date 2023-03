Mencucci (dirigente Lecce): «Inter e Juventus non stellari! Noi molto bene»

L’Inter domenica giocherà contro il Lecce in campionato. Nelle ultime ore ha parlato il dirigente dei salentini, Sandro Mencucci, il quale si è espresso sul momento di nerazzurri e Juventus

NON STELLARI − Mencucci, dirigente del Lecce, si esprime così su Firenze Viola: «Siamo la squadra più giovane del campionato, è normale che ci siano alti e bassi. Siamo caduti in casa col Sassuolo dopo aver vinto a Bergamo. Stiamo comunque facendo molto bene in campionato, ancora è lunga. Credo che l’Inter e la Juventus in questo momento non siano due squadre stellari. Credo che la Fiorentina per questo possa conquistare la Coppa Italia, in Conference poi dipende dai sorteggi».