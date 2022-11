È un Medel show a San Siro: Lautaro Martinez e Inzaghi i bersagli − TS

Assolo di Gary Medel durante Inter-Bologna ma non tecnicamente. Il cileno, solito atteggiamento fumantino, prima le promette a Lautaro Martinez per poi scagliarsi anche contro Inzaghi

RECITAL CILENO − Solito pitbull Medel. L’ex giocatore dell’Inter, tre anni a Milano e oggi al Bologna, si è reso protagonista di un one-man-show ieri a San Siro. Il motivo: la punizione generosa data dall’arbitro Colombo a Lautaro Martinez, che poi ha portato al sorpasso interista con Dimarco. Furiosa la reazione del cileno che prima si becca proprio con il Toro in un confronto tutto sudamericano ad alta tensione per poi scagliarsi anche contro Simone Inzaghi. Il tecnico, infatti, si sarebbe alzato di colpo dalla panchina dopo aver sentito qualcosa uscire dalla bocca di Medel. Ci è voluto l’intervento dello staff nerazzurro e qualche giocatore per placarlo.

Fonte: Tuttosport − Alessia Scurati