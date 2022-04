Medel ‘graziato’, il Bologna lo ritrova: sorpresa in casa Inter – CdS

È notizia di ieri che Medel ha ricevuto uno sconto sulla squalifica, tornando così a disposizione per Bologna-Inter (vedi articolo). Sul Corriere dello Sport si fa notare come la decisione abbia sorpreso la società nerazzurra.

SCELTA STRANA – L’appello alla FIGC ha fatto felice il Bologna, che ritrova Gary Medel per la partita contro l’Inter. Il Pitbull aveva ricevuto due giornate di squalifica dopo l’espulsione con la Juventus il sabato di Pasqua, per una reazione spropositata verso l’arbitro Juan Luca Sacchi. La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha accolto il ricorso, cancellando il secondo turno di stop. Notizia che ha sorpreso l’Inter, che non si aspettava che Medel potesse essere “graziato”: lo segnala il Corriere dello Sport oggi in edicola. Da ricordare che, rispetto a Medel, quando i nerazzurri avevano fatto un analogo appello per la squalifica di Alessandro Bastoni (due giornate per un’espressione ingiuriosa verso gli arbitri dopo il derby del 5 febbraio) era stato respinto.

Fonte: Corriere dello Sport – and.ram.

Per leggere la notizia completa, acquista il Corriere dello Sport in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.