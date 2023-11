McKennie lascia il ritiro e torna alla Juventus, altro caso che non preoccupa Allegri

Weston McKennie si ferma, o almeno questo è quello che risulta dal comunicato della sua Nazionale. Altro caso di giocatore “infortunato” che torna in anticipo a disposizione della Juventus nella settimana che porta alla sfida con l’Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il suo problema non preoccupa minimamente Massimiliano Allegri.

LE ULTIME – Weston McKennie ieri ha lasciato il ritiro della Nazionale statunitense e oggi sarà di ritorno in Italia per curare un problema che riguarderebbe il tendine del ginocchio sinistro. Oggi di rientro alla Continassa, il centrocampista effettuerà subito le visite mediche e inizierà le terapie per recuperare al meglio durante il riposo (martedì la ripresa degli allenamenti per la Juventus). Da quel che filtra, però, le sue condizioni non preoccupano minimamente Massimiliano Allegri in vista della sfida con l’Inter in programma domenica 26 novembre.