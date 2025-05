Maxi-schermo a San Siro per a finale di Champions League: prosegue la vendita dei biglietti

Con la chiusura della distribuzione dei codici per l’acquisto dei biglietti per la finale di UEFA Champions League tra PSG e Inter, ai tifosi nerazzurri non resta che provare ad acquistare i biglietti per maxi-schermi che saranno montati a San Siro proprio come in occasione della finale di Istanbul di due anni fa.

BIGLIETTI SAN SIRO – In attesa della finalissima di UEFA Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter, in programma sabato 31 maggio alle ore 21:00 a Monaco di Baviera, cresce l’attesa anche a Milano, dove lo stadio di San Siro si prepara a diventare il cuore pulsante del tifo nerazzurro. Come già accaduto per la finale di Istanbul di due anni fa, anche quest’anno sarà allestito un maxi-schermo all’interno del Meazza per permettere a migliaia di tifosi di vivere insieme la notte più attesa della stagione. La vendita dei biglietti per l’evento è iniziata oggi, martedì 27 maggio alle ore 12:00, ed è riservata in una prima fase esclusivamente agli abbonati e ai soci Inter Club, che possono esercitare il diritto di prelazione attraverso un codice univoco inviato via e-mail dal club. Il prezzo dei tagliandi parte da 10 euro e i biglietti sono disponibili sulla piattaforma Vivaticket.com.

Finale di Champions League a San Siro con il maxi-schermo: non solo oggi!

ANCORA IN VENDITA – Ma la vera novità è che la vendita proseguirà anche domani, mercoledì 28 maggio, con l’apertura ufficiale della fase di vendita libera: a partire dalle ore 12:00, infatti, chiunque potrà acquistare il proprio biglietto, fino a esaurimento dei posti disponibili. Un’opportunità importante per chi non è riuscito ad accaparrarsi un tagliando nella prima fase, ma desidera comunque vivere le emozioni della finale in un contesto unico. L’apertura dei cancelli di San Siro è prevista per le ore 19:00 del 31 maggio: i tifosi verranno accolti da uno spettacolo pre-partita ricco di intrattenimento, musica e sorprese, che accompagneranno l’attesa fino al calcio d’inizio della sfida contro il PSG.

