Matviyenko: “Lo Shakhtar Donetsk può giocarsela con chiunque. L’Inter…”

Matviyenko, difensore dello Shakhtar Donetsk, ha parlato alla stampa in occasione dell’allenamento della squadra di Luis Castro. Il giocatore ucraino, a tre giorni dalla semifinale di Europa League contro l’Inter, è convinto di poter conquistare la finale.

CONVINZIONE – Giocatori e staff tecnico dello Shakhtar Donetsk stanno parlando ogni giorno di essere sicuri di arrivare in finale. Lo fa pure Mykola Matviyenko: «Ci sono tanti ottimi club in semifinale. Guarderemo le partite dell’Inter e analizzeremo come giocano, ma abbiamo una squadra molto forte. Credo che possiamo giocarcela faccia a faccia contro qualsiasi avversario. Abbiamo sempre detto di voler andare in finale, sapendo di trovare davanti rivali molto forti. Non ci sono favoriti, le semifinali sono in gara secca e può passare qualsiasi squadra».

LA PREPARAZIONE – Matviyenko spiega come lo Shakhtar Donetsk si sta avvicinando alla semifinale di Dusseldorf: «Siamo di ottimo umore. Dopo la partita col Basilea abbiamo avuto un giorno di riposo, prima di iniziare a preparare l’Inter. Il nostro obiettivo resta lo stesso: arrivare in finale. Possiamo uscire ma restando nelle vicinanze dell’albergo, che ha comunque una zona dove puoi sederti a bere un caffè. Ma ci raccomandano di non andare in giro per la città. Ruolo preferito? Non mi piace giocare terzino destro, meglio al centro o sull’altra fascia. Come terzino sinistro posso mostrare meglio le mie potenzialità».

Fonte: Shakhtar.com