Mattioli pressa Di Biagio prima di SPAL-Inter: “Qualcosina deve cambiare”

Mattioli – intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” – mette pressione su Di Biagio alla vigilia di SPAL-Inter. Il presidente biancazzurro, che già qualcosina aveva fatto intendere (vedi articolo), sottolinea come il tecnico debba cambiare qualcosa in vista dei nerazzurri e del rush finale. Di seguito le sue dichiarazioni

PRESSIONE – Walter Mattioli, presidente della SPAL, mette pressione al tecnico biancazzurro Gigi Di Biagio alla vigilia della sfida con l’Inter: «Noi con mister Di Biagio ci parliamo quasi tutti i giorni, se non ci parlo io lo fa il direttore sportivo. C’è intesa e un colloquio costante. Lui ha le sue idee, magari noi ne abbiamo qualcuna diversa ma sono colloqui costruttivi. Lui ha capito che qualcosina dovrà cambiare, certo giocare ogni tre giorni non aiuta. Non aiuta nemmeno avere una rosa più corta di altre squadre, però insomma l’interpretazione delle partite che vogliamo da parte dei nostri giocatori e del tecnico non è quella che ho visto nelle ultime 3/4 partite».