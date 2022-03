Mateu Lahoz arbitro di Liverpool-Inter: precedenti uno, proprio in Inghilterra

Mateu Lahoz sarà l’arbitro di Liverpool-Inter, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2021-2022 in programma alle ore 21. Questa la scheda del direttore di gara della federazione spagnola, ufficializzato nella designazione arbitrale di domenica per il match di Anfield.



I PRECEDENTI – Liverpool-Inter sarà la seconda partita per Antonio Mateu Lahoz come arbitro dei nerazzurri. L’unica altra è proprio in Inghilterra, ma non è affatto un grande ricordo. Sono passati nove anni a ieri (7 marzo 2013) dall’andata degli ottavi di Europa League contro il Tottenham, una pesante sconfitta per 3-0. L’Inter, nella circostanza, portò poi la gara ai tempi supplementari al ritorno, ma il 4-1 non bastò per passare. Un 1-4 ad Anfield, invece, servirebbe eccome…