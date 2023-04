Massa non tiene Juventus-Inter! Rigore in ritardo: la moviola − CdS

Serata sicuramente rivedibile per l’arbitro Davide Massa, fischietto designato per arbitrare Juventus-Inter. Non riesce a tenere la partita, che alla fine sfocia in una mega rissa. Inspiegabilmente fischia con evidente ritardo il rigore nettissimo. La moviola

MOVIOLA − Non un Massa in grande spolvero. L’arbitro di Imperia, designato per dirigere Juventus-Inter – semifinale di andata di Coppa Italia – non riesce a tenere la partita, che alla fine sfocia in una mega rissa da far west. La conta è di 24 falli fischiati, tre rossi e tre gialli. Poco incisivo dal punto di vista disciplinare e dunque non viene accettato da tutti: né interisti né juventini. Inspiegabilmente ritarda a fischiare il rigore nettissimo a favore dell’Inter con Bremer che prende la palla vistosamente con la mano. Perché quei tre secondi di ritardo e poi il fischio? Forse una chiamata dal Var? A Lissone c’è Di Paolo che si prende un 6. Per Massa voto in pagella 5: non ammonisce neanche Brozovic, che lo manda a quel paese, e Acerbi, che fa il segno delle manette. Il secondo giallo a Lukaku per l’esultanza lascia tanti dubbi.

Fonte: Corriere dello Sport − Edmondo Pinna