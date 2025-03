Massa, giusto il rosso a Ederson e inventa su Bastoni. Ma la moviola fa discutere – CdS

La direzione di gara dell’arbitro Massa in Atalanta-Inter è più che discutibile, dalla gestione dei cartellini al metro di giudizio mantenuto sui falli. Fa discutere, invece, la moviola di questa mattina del Corriere dello Sport che giudica corretto il rosso a Ederson e sottolinea l’invenzione dell’arbitro per quanto riguarda il giallo a Bastoni. Ma ciò nonostante, il voto per l’arbitro è esageratamente positivo.

MOVIOLA DISCUTIBILE – Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’arbitro Massa dirige bene Atalanta-Inter: 6,5 addirittura il voto in pagella per lui. Totalmente distante dalla valutazione della nostra redazione e il motivo è presto spiegato. Il doppio giallo a Ederson è più che sacrosanto: il disturbo di Thuram non è falloso (soprattutto per il metro usato), protesta molto, dopo il primo giallo non trova di meglio che applaudire due volte l’arbitro dicendogli «bravo, bravo», la seconda ammonizione è obbligatoria. Un po’ più tirato il secondo giallo per Bastoni: il fallo su Maldini (che si mette anche nella posizione per farsi agganciare dall’avversario, muovendo la gamba) era normale contrasto, neanche una SPA (fermare un’azione promettente).

Massa discutibile sul gol annullato a Lautaro Martinez: non per il Corriere dello Sport

NESSUN RIGORE – Chiaramente nessun rigore per l’Atalanta, nonostante le proteste. Francesco Acerbi interviene correttamente sul pallone nel contrasto con Samardzic. Nel primo tempo, protesta Retegui, ma il suo tiro viene respinto dal fondoschiena di Acerbi. Fa discutere la valutazione sul primo gol inspiegabilmente annullato a Lautaro Martinez: al 72′, viene annullato un gol per un fallo di Lautaro Martinez su Berat Djimsiti. Intervento molto leggero, ma che l’arbitro e il Corriere dello Sport giudicano falloso e il VAR non può intervenire.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna