Massa arbitro di Roma-Inter: terza volta! Il bilancio dei precedenti

Massa sarà l’arbitro di Roma-Inter, partita dell’ottava giornata di Serie A 2024-2025 in programma oggi alle 20:45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Imperia, ufficializzato nella designazione arbitrale per il match dell’Olimpico.

TERZA VOLTA – Davide Massa della sezione di Imperia è l’arbitro designato dall’AIA per dirigere Roma-Inter. Si tratta di uno degli arbitri più esperti a disposizione del designatore Gianluca Rocchi, visto che il suo debutto in Serie A risale addirittura al 23 gennaio 2011, in un Fiorentina-Lecce, terminato 1-1. Questa sera arbitrerà per la terza volta una sfida ravvicinata tra Roma e Inter. Nelle due precedenti occasioni, entrambe a San Siro, c’erano stati: un pareggio nel gennaio del 2018 (1-1) e una vittoria giallorossa nell’ottobre del 2022 (1-2). Oggi per la prima dirigerà questo scontro all’Olimpico.

BILANCIO INTER – Massa ha già diretto l’Inter ben ventisette volte durante la sua carriera tra Serie A e Coppa Italia. Il bilancio è abbastanza positivo: 17 vittorie, cinque sconfitte e altrettanti pareggi. Il primo incontro diretto da Massa dell’Inter è datato addirittura 23 settembre 2012, Inter-Siena a San Siro, conclusa 0-2 a favore dei toscani. Si tratta dell’Inter allenata da Andrea Stramaccioni. La prima vittoria, invece, risale alla trasferta sul campo dell’Udinese, finita 0-3 per i nerazzurri il 3 novembre 2013. Per la prima volta dirigerà la Beneamata in questa stagione. Lo scorso anno, ha diretto l’Inter una sola volta: Napoli-Inter 0-3 il 3 dicembre.

Massa arbitro di Roma-Inter: le partite dirette finora RENDIMENTO – Per Massa, arbitro peraltro internazionale, Roma-Inter sarà la quarta partita diretta in questa stagione in Serie A. Ha già arbitrato Lazio-Milan finita 2-2, Lecce-Atalanta 0-4 e Monza-Bologna 1-2. Inoltre, ha già diretto anche due partite di Champions League: quella tra Feyenoord-Bayer Leverkusen, finita 0-4 a favore dei tedeschi e il successo del Manchester City contro lo Slovan Bratislava conclusasi sempre 4-0. Il fischietto di Imperia aveva anche arbitrato l’incontro ai playoff tra Stella Rossa e Bodo Glimt giocato al Marakanà di Belgrado finito 2-0. Sempre in ambito Champions League, ma relativa all’Asia: Massa è stato arbitro di Al-Wahda-Al-Ain, finito con la vittoria dei padroni di casa. Recentemente, ha arbitrato Germania-Olanda di Nations League.