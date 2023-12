Massa arbitro di Napoli-Inter: rissa e polemiche nell’ultimo dei precedenti

Massa sarà l’arbitro di Napoli-Inter, partita della quattordicesima giornata di Serie A in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Imperia, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il big match del Maradona.



I PRECEDENTI – Napoli-Inter sarà la ventiseiesima partita per Davide Massa come arbitro dei nerazzurri. Un disastro la prima, ma non per colpa sua: in una delle stagioni peggiori della storia del club, la 2012-2013, il Siena vinse 0-2 al Meazza il 23 settembre 2012. Poi però il bilancio è migliorato e di molto: sono arrivate sedici vittorie, cinque pareggi e altrettante sconfitte in tutto. Per due volte Massa ha diretto una sfida tra Inter e Napoli, una al Meazza e una al Maradona (all’epoca ancora San Paolo). A Milano finì 1-0 il 16 dicembre 2020, con rigore (netto) seguito da espulsione di Lorenzo Insigne per proteste prima della battuta. A Napoli, in Coppa Italia, 1-0 il 4 febbraio 2015 gol di Gonzalo Higuain al 93′.

LE DIFFICOLTÀ – Nella scorsa stagione Massa è stato arbitro dell’Inter in tre circostanze: una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Il KO è contro la Roma 1-2 l’1 ottobre 2022, il successo nel derby col Milan 1-0 il 5 febbraio. Ma a fare notizia fu l’altro, l’1-1 con la Juventus il 4 aprile. Lì arrivò il rigore allo scadere per un folle tocco di mano di Gleison Bremer in area, trasformato da Romelu Lukaku fra gli insulti razzisti dei tifosi bianconeri. L’esultanza, non polemica, del belga portò al secondo giallo (assurdo) ed espulsione (con squalifica poi revocata). Da quella decisione Massa perse la partita, con rissa finale e pugno di Juan Guillermo Cuadrado a Samir Handanovic fra le altre cose.