Massa arbitro di Juventus-Inter: 25 precedenti, primo derby d’Italia

Massa sarà l’arbitro di Juventus-Inter, partita di andata delle semifinali di Coppa Italia 2022-2023 in programma alle ore 21. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Imperia, ufficializzato nella designazione arbitrale di ieri per il derby dell’Allianz Stadium.

I PRECEDENTI – Juventus-Inter sarà la venticinquesima partita per Davide Massa come arbitro dei nerazzurri. Oltre dieci anni fa l’esordio, molto negativo: il 23 settembre 2012 il Siena vinse col punteggio di 0-2 al Meazza, in gol nel secondo tempo di Simone Vergassola e Francesco Valiani. Situazione poi notevolmente cambiata nel decennio successivo, con sedici vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte. In stagione ha diretto l’1-2 contro la Roma dello scorso 1 ottobre e il più recente derby di ritorno col Milan del 5 febbraio 1-0. In Coppa Italia due volte: sconfitta 1-0 a Napoli nei quarti di finale il 4 febbraio 2015, vittoria 1-2 ai tempi supplementari con la Fiorentina negli ottavi il 13 gennaio 2021. Ma, nonostante tutta questa lunga serie di incroci, è il primo derby d’Italia per Massa fra Inter e Juventus, anche contando le sfide giocate a Milano.