Massa arbitro di Inter-Milan: ben 24 i precedenti, ma è il primo derby

Massa sarà l’arbitro di Inter-Milan, partita della ventunesima giornata di Serie A 2022-2023 in programma alle ore 18. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Imperia, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per il derby del Meazza.

I PRECEDENTI – Inter-Milan sarà la venticinquesima partita per Davide Massa come arbitro dei nerazzurri. Oltre dieci anni fa esatti l’esordio, da dimenticare: il 23 settembre 2012 il Siena riuscì vincere per 0-2 al Meazza, con i gol nel secondo tempo di Simone Vergassola e Francesco Valiani. Non si può però certo dire che poi sia andata male: quindici vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte. Un KO sia alla già citata prima sia all’ultima, l’1-2 contro la Roma dello scorso 1 ottobre. Curiosità: pur avendo tutta questa lunga serie di incontri è il primo derby per Massa, che non aveva mai diretto le sfide tra Inter e Milan.