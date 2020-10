Massa arbitro di Genoa-Inter: c’era lui anche nell’ultimo dei precedenti

Massa sarà l’arbitro di Genoa-Inter, partita della quinta giornata di Serie A 2020-2021 in programma alle ore 18. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Imperia, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per il match del Ferraris.

I PRECEDENTI – Genoa-Inter sarà la ventesima partita per Davide Massa come arbitro dei nerazzurri. L’esordio è da dimenticare: il 23 settembre 2012 il Siena si impone a San Siro per 0-2, con i gol di Simone Vergassola e Francesco Valiani. Molto più felice il bilancio complessivo, con dodici successi, tre pareggi e altri tre KO. Nonostante sia nato a Imperia (e sia della sezione della città), ossia in Liguria, non ci sono problemi a dirigere il Genoa. L’AIA non ha paletti a livello regionale per quanto riguarda le designazioni, e la particolarità successiva lo dimostra.

DÉJÀ VU – Massa era l’arbitro dell’ultimo Genoa-Inter, quello disputato praticamente tre mesi fa. Il 25 luglio, sempre al Ferraris e nel tardo pomeriggio di sabato, si giocava la terzultima giornata di Serie A. 0-3 il punteggio, con doppietta di Romelu Lukaku e in mezzo il gol da subentrato di Alexis Sanchez. Nella circostanza buona la direzione di gara, con proteste rossoblù sul vantaggio ospite per una caduta di Cristian Zapata, in realtà appena sfiorato da Lukaku e crollato dopo essersi accorto di aver perso il tempo.