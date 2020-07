Massa arbitro di Genoa-Inter: già due precedenti dalla ripresa della Serie A

Condividi questo articolo

Massa sarà l’arbitro di Genoa-Inter, partita della trentaseiesima giornata di Serie A 2019-2020 in programma alle ore 19.30. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Imperia, ufficializzato nella designazione arbitrale di ieri per il match del Meazza.

I PRECEDENTI – Genoa-Inter sarà la diciannovesima partita per Davide Massa come arbitro dei nerazzurri. L’esordio è coinciso con una sconfitta casalinga, il 23 settembre 2012 contro il Siena per 0-2 (gol di Simone Vergassola e Francesco Valiani). Il bilancio complessivo è stato poi rimesso a posto con undici successi, tre pareggi e tre ulteriori sconfitte. C’è una curiosità dalla designazione: è di Imperia, ossia in Liguria, e arbitra il Genoa. Ormai, però, l’AIA ha fatto cadere da tempo il criterio geografico per le designazioni, tanto che è la decima volta che dirige i rossoblù.

PIÙ PRESENTE DAL RITORNO – Per Massa ci sono altri due precedenti, prima di Genoa-Inter, nell’ultimo mese di Serie A con i nerazzurri. Il primo è il 3-3 col Sassuolo del 24 giugno, con un rigore (netto) per fallo di Jérémie Boga su Milan Skriniar per l’1-1 e uno agli ospiti per intervento identico di Ashley Young su Mert Muldur, con l’inglese che già poco prima aveva rischiato per un tocco di mano giudicato non falloso. Nel recupero espulsione per Milan Skriniar, squalificato tre giornate per insulti proprio all’arbitro ligure. Contro il Torino, appena dodici giorni fa, meno situazioni particolari tranne una: una respinta di Alessandro Bastoni col braccio attaccato al corpo. C’è chi ha criticato Massa parlando di rigore netto, ma evidentemente non conosce il regolamento…