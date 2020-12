Massa arbitro di Inter-Napoli: buoni precedenti ma non con gli azzurri

Davide Massa

Massa sarà l’arbitro di Inter-Napoli, partita della dodicesima giornata di Serie A 2020-2021 in programma alle ore 20.45 Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Imperia, ufficializzato nella designazione arbitrale di lunedì per il match del Meazza.

I PRECEDENTI – Inter-Napoli sarà la ventunesima partita per Davide Massa come arbitro dei nerazzurri. L’esordio è uno dei peggiori possibili: il 23 settembre 2012 il Siena riesce a vincere a San Siro per 0-2, con i gol nella ripresa di Simone Vergassola e Francesco Valiani. Non sarà però una ripetizione fissa, perché sono appena quattro le sconfitte in generale. Ben tredici, invece, i successi, a fronte di tre pareggi. In stagione ha diretto la vittoria per 0-2 sul Genoa del 24 ottobre, sorvolando su un rigore nei confronti di Romelu Lukaku (dove poteva essere aiutato dal VAR).

BRUTTO RICORDO – Massa è stato l’arbitro di un’altra partita fra Inter e Napoli, ma al San Paolo. Il 4 febbraio 2015 si giocano i quarti di finale di Coppa Italia, coi nerazzurri a caccia di una rivincita rispetto al KO di un anno prima. Non va invece bene, perché al 93′ (quando le squadre sembravano destinate ai supplementari) un errore di Andrea Ranocchia dà campo libero a Gonzalo Higuain, che segna l’unico gol del match