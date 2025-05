Massa arbitro di Como-Inter: due precedenti in stagione (entrambi positivi)

TERZA VOLTA – Sarà Davide Massa di Imperia a dirigere il match tra Como e Inter, previsto per le ore 20:45 allo Stadio Sinigaglia. Per il fischietto classe 1981 si tratta del terzo arbitraggio stagionale di una sfida dell’Inter. Il bilancio è oltremodo positivo per i nerazzurri, con due vittorie conseguite contro altrettanti avversari di livello. La prima è arrivata in casa della Roma, con l’1-0 finale dei meneghini grazie al timbro di Lautaro Martinez. La seconda, invece, è maturata al Gewiss Stadium contro l’Atalanta, con lo 0-2 finale che ha rappresentato uno dei momenti più alti della stagione dei meneghini in Serie A. Finora, l’arbitro italiano ha diretto in totale 29 incontri disputati dai nerazzurri. Il bilancio è di 19 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, con 54 gol fatti e 21 subìti.

Massa arbitro di Como-Inter, il rendimento attuale