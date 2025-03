Massa arbitro di Atalanta-Inter: un precedente che sorride a Inzaghi

Massa arbitro di Atalanta-Inter, match valido per la ventinovesima giornata di Serie A. Il fischietto di Imperia ha un precedente in stagione con i nerazzurri. La scheda del direttore di gara della partita di questa sera allo Stadio San Siro.

SECONDA VOLTA – Sarà Davide Massa di Imperia a dirigere il match tra Atalanta e Inter, previsto stasera per le ore 20.45 al Gewiss Stadium. Per il fischietto classe 1983 si tratta del secondo arbitraggio stagionale di una sfida dell’Inter, il ventinovesimo in assoluto. L’unico precedente in stagione è rappresentato dall’importante vittoria esterna dei nerazzurri contro la Roma con il punteggio di 1-0 grazie al gol di Lautaro Martine nella seconda frazione di gioco. Il bilancio totale dei match dell’Inter arbitrati da Massa vede 18 vittorie da parte dei meneghini, 5 pareggi e 6 sconfitte. Nei 29 incontri in questione, i nerazzurri hanno messo a segno 52 gol, subendone 22.

Massa arbitro di Inter-Monza, il rendimento attuale

BILANCIO – Massa, prima di andare a dirigere la partita di questa sera, ha già arbitrato dodici partite di Serie A in questa stagione: Genoa-Empoli, Lazio-Napoli, Monza-Verona, Juventus-Milan, Lazio-Atalanta, Monza-Juventus, Napoli-Roma, Venezia-Udinese, Roma-Inter, Monza-Bologna, Lazio-Milan e Lecce-Atalanta. Nelle 27 partite stagionali da lui finora dirette tra tutte le competizioni, Massa ha estratto 99 cartellini gialli e 4 rossi.