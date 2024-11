Martinez, è la volta buona? Pazza idea per Inter-Venezia – CdS

L’ipotesi è nell’aria da tempo e potrebbe concretizzarsi già per Inter-Venezia di domenica a San Siro. Ovvero il debutto da titolare di Josep Martinez, che secondo il Corriere dello Sport non è da escludere proprio per la prossima sfida

PAZZA IDEA – Arrivato in estate per una cifra di circa 15 milioni dopo una lunga trattativa con il Genoa, Josep Martinez è l’erede designato di Yann Sommer per la porta dell’Inter. Il portiere spagnolo ha già avuto modo di scendere in campo con la maglia nerazzurra nelle prime amichevoli del precampionato, in concomitanza con l’assenza dello svizzero impegnato a EURO 2024 con la maglia della Svizzera, con la quale ha raggiunto i quarti di finale eliminando proprio l’Italia, ma soccombendo all’Inghilterra. Tornando a Martinez, Simone Inzaghi vuole concedergli già da questa stagione qualche presenza da titolare, per iniziare a prepararlo in vista della transizione che avverrà con ogni probabilità a partire dalla prossima stagione. E proprio per questo motivo spunta una ‘pazza’ idea.

Josep Martinez, questa potrebbe essere la volta buona: possibile maglia da titolare per Inter-Venezia

DAL PRIMO MINUTO – E la pazza idea sarebbe la decisione di farlo partire da titolare già in Inter-Venezia, partita che i nerazzurri affronteranno domenica sera a San Siro alle ore 20.45. Un’ipotesi di cui si parlava già in occasione della trasferta di Empoli, ma che non si è poi concretizzata. Ma la volontà di concedergli una maglia da titolare è nell’aria e proprio per questo la sfida giusta potrebbe proprio essere quella con i lagunari. Il tutto in vista, poi, di due importantissimi impegni. Il primo, contro l’Arsenal, nella quarta giornata della fase campionato della UEFA Champions League. Il secondo, quello contro il Napoli. Un crocevia già fondamentale per l’andamento del campionato italiano di Serie A. Qui nessun dubbio sulla presenza da titolare di Yann Sommer. Per questo Inter-Venezia può essere la giusta sfida e l’occasione per iniziare a far scaldare i guantoni a Josep Martinez, prima che diventi definitivamente il nuovo guardiano della porta nerazzurra.

Fonte: Pietro Guadagno, Corriere dello Sport