Martinez time? E per Inter-Venezia scalpita pure un altro! – CdS

È arrivato il momento di vedere Josep Martinez in campo? Probabilmente sì, ma Inzaghi deciderà nella rifinitura di oggi. Intanto, per Inter-Venezia a scalpitare è pure un altro giocatore.

POSSIBILITÁ – Dopo tre mesi di apprendistato, probabilmente è arrivata l’ora di assaggiare il campo: lo spera tanto Josep Martinez. Il portiere spagnolo, arrivato dal Genoa per tredici milioni più bonus in estate, finora ha vestito la maglia dell’Inter solamente nel precampionato e ad Appiano Gentile. Ora è pronto per farlo in Serie A e nientepopodimeno che in quel di San Siro. Simone Inzaghi, domani sera contro il Venezia, potrebbe concedere al portiere il primo gettone ufficiale in nerazzurro e allo stesso tempo dare un turno di riposo a Yann Sommer, finora sempre presente. Si deciderà nella rifinitura di oggi.

Non solo Martinez, pure Buchanan spera in Inter-Venezia

SPEZZONE – Ma oltre a Martinez, scalpita anche Tajon Buchanan. Il canadese ha finalmente terminato il suo calvario e contro la Juventus ha ritrovato pure la prima convocazione di questa stagione. Ovviamente, a differenza di Martinez, sono pari a zero le chance di un suo possibile impiego dal primo minuto. Ma Inzaghi potrebbe comunque riservargli qualche spezzone a gara in corso. D’altronde, il sostituto naturale di Federico Dimarco, Carlos Augusto è ai box, e lo stesso laterale azzurro non può sempre tirare la classica carretta.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua