Martinez, prima chance in Monza-Inter? Inzaghi pronto a lanciarlo – CdS

Alla ripresa del campionato, sarà determinante il lavoro di Simone Inzaghi su Josep Martinez, nuovo arrivato tra i pali e futuro numero uno dell’Inter non appena Yann Sommer saluterà definitivamente. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il mister è pronto a lanciarlo anche alla prima sfida dopo la sosta.

CHANCE – Con un investimento di 13,5 milioni di euro, più bonus, i nerazzurri hanno scelto di guardare al futuro, preparando fin da ora il sostituto di Yann Sommer, l’attuale numero uno che, con i suoi 36 anni da compiere, non può garantire una presenza a lungo termine tra i pali. La strategia dell’Inter è chiara: Josep Martinez non sarà un semplice vice-Sommer, destinato a raccogliere le briciole delle competizioni minori come è successo lo scorso anno ad Audero. Al contrario, il club vuole che il giovane spagnolo si integri rapidamente nel mondo nerazzurro, accumulando esperienza e minuti in campo per essere pronto a diventare il titolare già dalla prossima stagione. La partita contro il Monza, al ritorno dalla sosta per le nazionali, potrebbe rappresentare la prima grande occasione per vedere Martinez in azione dal primo minuto. Simone Inzaghi, infatti, avrà entrambi i suoi portieri a disposizione alla Pinetina e valuterà con attenzione le condizioni di Sommer, ma soprattutto la prontezza di Martinez.

CAMBIO TRA I PALI, PRIMI ‘SONDAGGI’

IL DOPO SOMMER – La scelta del tecnico piacentino di puntare sul giovane spagnolo non è stata casuale: lo ha studiato a lungo, apprezzandone la sicurezza nel trattare il pallone e la capacità di far ripartire l’azione, caratteristiche fondamentali per il suo sistema di gioco. L’obiettivo dell’Inter è chiaro: evitare di trovarsi in difficoltà nel momento in cui Sommer dovrà cedere il testimone. Il portiere svizzero, pur essendo stato un punto fermo nella scorsa stagione e nonostante l’abbandono della nazionale, non è eterno. La strategia nerazzurra prevede un coinvolgimento maggiore del giovane portiere spagnolo, per permettergli di abituarsi alla pressione di indossare la maglia dell’Inter in una stagione cruciale.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno