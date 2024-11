Martinez dopo Palacios? Inter-Venezia può sbloccare un altro esordio

Inter-Venezia potrebbe diventare la partita d’esordio per Josep Martinez. Dopo Tomas Palacios mister Inzaghi ragiona su un nuovo lancio.

IL MOMENTO – Sta per prendere avvio anche l’undicesima giornata di Serie A, che prevedrà Inter-Venezia domenica alle ore 20.45. Simone Inzaghi è quindi alle prese con disamine e attente valutazioni sulle condizioni fisiche dei suoi giocatori e sulle prossime sfide in calendario. Proprio pensando a questo è lecito pensare a qualche cambio di formazione, rispetto a quella titolare dell’ultima di campionato contro l’Empoli. Fra tutte le possibili alternanze del mister piacentino quella che potrebbe far più notizia è legata al nome di Josep Martinez. Il giovane portiere argentino, arrivato in nerazzurro nell’ultima sessione di calciomercato, non ha ancora calcato il campo, almeno non nelle sfide ufficiali. L’estremo difensore, infatti, è stato utilizzato in più occasioni nelle amichevoli estive di pre-campionato ma mai nel corso della stagione. Giunti all’undicesima giornata di Serie A, il momento giusto per lui potrebbe essere arrivato, con l’esordio di Tomas Palacios nell’ultima gara a Empoli come indizio principale.

Inter-Venezia, dopo Palacios anche Martinez? Opportunità per tutti, compreso Inzaghi!

PROSPETTO – Al ‘Carlo Castellani’ di Empoli, da cui i nerazzurri sono usciti vincitori per 0-3, mister Inzaghi ha lanciato una delle new entry dell’estate. Il debutto del giovane Palacios, che ha finalmente avuto la possibilità di mettere minuti nelle gambe, suggerisce l’ipotesi di vedere presto in campo anche Martinez. Una sfida come Inter-Venezia, infatti, potrebbe essere la chance giusta per il portiere argentino, sul quale la dirigenza ha investito una cifra non indifferente per riuscire ad ottenerlo dal Genoa. I 15 milioni di euro spesi per lui rendono chiara la volontà nerazzurra di voler puntare sulla sua crescita, individuandolo come prospetto per il futuro della porta interista.

OPPORTUNITÀ – Nella pesante tranche di partite che attende i nerazzurri nelle prossime settimane, Inter-Venezia risulta la più adeguata ad accogliere l’esordio di Martinez, che arriverebbe tra l’altro proprio a San Siro. Una possibilità per Sommer di riposare prima di Arsenal e Napoli e un’occasione per l’argentino di scaldare i guantoni in vista di eventuali titolarità in Coppa Italia. Con Inzaghi che, così, arriverebbe a dare spazio a due giovani prospettive in due partite consecutive, prime Palacios e poi Martinez.