Marotta, siparietto con Ibrahimovic: maglia dell’Inter all’ambasciata

In occasione della Supercoppa italiana è avvenuto un incontro all’ambasciata italiana di Riad tra i rappresentati dei 4 club partecipanti e l’ambasciatore italiano. Siparietto Marotta-Ibrahimovic.

INCONTRO – L’Ambasciata italiana a Riad ha accolto calorosamente i quattro club italiani partecipanti alla Supercoppa italiana: ossia Inter, Juventus, Milan e Atalanta. Presenti in sequenza Giuseppe Marotta, presidente nerazzurro, poi Giorgio Chiellini, Zlatan Ibrahimovic e Luca Percassi rispettivamente per Juventus, Milan e Atalanta. In merito a tale incontro, è avvenuto anche uno scambio di omaggi. Molto divertente il siparietto tra il presidente della Beneamata, Marotta, e Zlatan Ibrahimovic, senior advisor del club rossonero. Il nerazzurro ha infatti regalato una maglia dell’Inter all’ex attaccante svedese, che in passato ha comunque vestito gloriosamente la maglia della Beneamata.

Inter all’ambasciata italiana a Riad: non solo siparietto Marotta-Ibrahimovic

PERSONAGGI – In ambasciata, oltre a Marotta, l’Inter ha avuto come rappresentati altri importanti dirigenti. Ovvero il CEO Corporate Alessandro Antonello e lo Chief Revenue Officer Giorgio Ricci. Tutti e tre sono stati accolti dall’Ambasciatore Italiano in Arabia Saudita Carlo Baldocci. Presenti, appunto, una delegazione della Lega Serie A, una delegazione dell’Atalanta, avversaria dell’Inter e di Milan e Juventus che si sfideranno nella seconda Semifinale prima della Finale programmata lunedì 6 gennaio alle ore 20.00 (22 ore locali).