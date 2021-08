Marini arbitro di Inter-Genoa: oggi all’esordio assoluto

Marini sarà l’arbitro di Inter-Genoa, partita della prima giornata di Serie A 2021-2022 in programma alle ore 18.30. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Roma 1, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per il match del Meazza.



NIENTE PRECEDENTI – Inter-Genoa sarà la prima partita per Valerio Marini come arbitro dei nerazzurri. Il direttore di gara della sezione di Roma 1, classe ’82, oggi arriva alla sua decima presenza in Serie A: la prima risale addirittura al 12 maggio 2013, Chievo-Torino, ma è nell’ultimo anno che si è stabilizzato nel massimo campionato. Con l’Inter Marini ha qualche precedente con la Primavera, l’ultimo un derby pareggiato 1-1 contro il Milan il 9 aprile 2014. Curiosità: sulla panchina dei rossoneri c’era un Inzaghi, ma era Filippo.