Marinelli arbitro di Inter-Salernitana: di precedenti solo uno, ma buono

Marinelli sarà l’arbitro di Inter-Salernitana, partita della ventottesima giornata di Serie A 2021-2022 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Tivoli, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Penzo.



I PRECEDENTI – Inter-Salernitana sarà la seconda partita per Livio Marinelli come arbitro dei nerazzurri. Il direttore di gara della sezione di Tivoli, classe ’84, ha fatto l’esordio nel corso di questa stagione. Nella quattordicesima giornata fu il fischietto della vittoriosa trasferta in casa del Venezia, 0-2 il finale il 27 novembre. Nella circostanza assegnato un rigore all’Inter a tempo scaduto per fallo di mano di Ridgeciano Haps (anche ammonito) su tiro di Lautaro Martinez, poi in gol dal dischetto.