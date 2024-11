Mariani e la moviola di Inter-Napoli (1-1): rigor(i) e mancanze – CdS

Mariani ha diretto il big match della dodicesima giornata di Serie A tra Inter e Napoli. Il Corriere dello Sport contesta qualche chiamata, realizzando a suo modo la moviola di Inter-Napoli.

RIGORI – Inter-Napoli 1-1 ha visto come direttore di gara l’esperto Maurizio Mariani di Aprilia. La partita fila liscio fino all’episodio da rigore dei nerazzurri, con Denzel Dumfries che anticipa Zambo Anguissa, il quale lo prende nella gamba buttandolo giù. Il Corriere dello Sport ha fatto la moviola della partita, giudicando come “rigorino” la situazione. Secondo i colleghi quello di Anguissa non può essere rigore, perché il tocco è apparentemente leggero. Ma Mariani decide subito e il Var Di Paolo non può intervenire. Svista arbitrale. Giudicato invece bene il mani di Olivera, con Lautaro Martinez che neanche protesta.

Moviola Inter-Napoli, il voto a Mariani e al Var Di Paolo

ALTRI EPISODI – Mariani poi ha due mancanze nella gestione dei cartellini: manca un cartellino a testa per Bastoni in ritardo su Rrahmani e McTominay su Barella. Nel primo tempo, c’è anche un intervento di Rrahmani su Thuram, il quale però avviene fuori area. Il gol del Napoli è invece regolare. C’era stato un silent check. Nel complesso, Mariani si becca un 5,5: quindi prestazione più o meno rimandata, sufficienza per Di Paolo che riceve un 6.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna