Mariani insufficiente, Kalulu influente? La moviola di Inter-Milan – CdS

Mariani è finito al centro delle polemiche per la decisione presa nell’ultimo Derby di Milano stagionale. Agli sconfitti non va giù la decisione dell’arbitro della sezione di Aprilia in occasione del gol rossonero annullato in Inter-Milan per fuorigioco di Kalulu. Come ripreso dal Corriere dello Sport odierno, le perplessità per qualcuno restano

MOVIOLA – Il fuorigioco di Pierre Kalulu sulla conclusione di Ismael Bennacer fa discutere. È attivo o non attivo? L’arbitro Maurizio Mariani, fino a quel momento autore di una prestazione di personalità, giudica influente la posizione del difensore rossonero. Annullando così il gol del Milan che sarebbe valso il momentaneo 2-1. Una scelta che desta più di una perplessità secondo la moviola del Corriere dello Sport oggi in edicola, curata dal collega Dario Cervellati. Il motivo? La visione di Samir Handanovic sembra ostruita più dai calciatori dell’Inter che da Kalulu. Mariani giudica influente la posizione “attiva” di Kalulu ma ininfluente il fallo subìto da Lautaro Martinez appena prima. Giuste tutte le ammonizioni ma il voto finale, in coppia con il VAR Paolo Silvio Mazzoleni, resta comunque insufficiente per il quotidiano sportivo romano: 5,5. Un’insufficienza che, mano al Regolamento, non può trovarci d’accordo al termine di Inter-Milan (vedi moviola di Inter-News.it).

Fonte: Corriere dello Sport – Dario Cervellati

