Mariani arbitro di Milan-Inter: precedenti brutti fra derby e Coppa Italia

Mariani sarà l’arbitro di Milan-Inter, partita di andata delle semifinali di Coppa Italia 2021-2022 in programma alle ore 21. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Aprilia, ufficializzato nella designazione arbitrale di ieri per il derby.



I PRECEDENTI – Milan-Inter sarà la tredicesima partita per Maurizio Mariani come arbitro dei nerazzurri. Proprio la Coppa Italia fu il teatro del suo esordio, il 17 gennaio 2017 in un 3-2 ai tempi supplementari contro il Bologna. Lo 0-5 alla Salernitana dello scorso 17 dicembre ha permesso di “doppiare” il numero di vittorie, sei, rispetto a pareggi e sconfitte, tre a testa. In stagione ha diretto anche l’1-1 con la Juventus del 24 ottobre, con l’ormai celebre rigore assegnato al VAR per fallo di Denzel Dumfries su Alex Sandro allo scadere.

STRACITTADINA – Mariani ha già all’attivo un derby come arbitro, la partita fra Inter e Milan del 17 ottobre 2020. A spuntarla furono i rossoneri, 1-2 con doppietta di Zlatan Ibrahimovic (il primo su rigore, concesso per evitabile fallo di Aleksandar Kolarov, segnato sulla respinta dopo la parata di Samir Handanovic). Nella circostanza anche un rigore tolto col VAR a Romelu Lukaku, ma soprattutto un evidentissimo mancato rosso a Franck Kessié per un fallaccio da già ammonito su Achraf Hakimi. In Coppa Italia, poi, c’è il ritorno delle semifinali della scorsa stagione con la Juventus: 0-0 il 9 febbraio 2021, costato l’eliminazione per l’1-2 dell’andata, in una partita nota per la lite fra Andrea Agnelli e Antonio Conte. Con lo stesso Mariani che poi fu chiamato e ascoltato dalla Procura Federale una volta aperta l’inchiesta.