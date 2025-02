Mariani arbitro di Juventus-Inter, Rocchi ‘obbligato’: il motivo – CdS

Ieri è stata comunicata la scelta di assegnare Juventus-Inter a Mariani. In realtà, Gianluca Rocchi, designatore AIA, aveva praticamente le spalle al muro.

SCELTA – L’AIA arriva al prossimo fondamentale weekend di campionato, giornata numero 25, reduce da un periodo negativissimo. Clima che ha per forza di cose inciso sulle designazioni arbitrali di Rocchi. Due le partite clou dell’imminente turno: Lazio-Napoli a Roma e Juventus-Inter a Torino. Il designatore ha deciso di andare sul sicuro, anche perché non aveva altre scelte da poter fare. Dunque, Massa va all’Olimpico e Mariani allo Juventus Stadium. Rocchi, quasi con le spalle al muro, ha evitato di fare voli pindarici e di scommettere su altri fischietti. D’altronde, la situazione della classe arbitrale è quella che è: Guida (uno dei migliori) è infortunato, Colombo è al Sub20, mentre lo stesso Sozza sta vivendo una pessima stagione.

Mariani arbitra Juventus-Inter, l’alternativa era… Massa

PRECEDENTI – Come riferisce il Corriere dello Sport, non c’erano molto alternative. L’unica a Mariani per Juventus-Inter era appunto Massa, il quale è stato tenuto a riposo in settimana senza impegni tra le coppe europee. Quanto a Mariani, invece, ieri ha diretto il playoff tra Monaco e Benfica allo Stade Louis II. Per lui si tratterà del terzo derby d’Italia in carriera, dopo lo 0-0 in Coppa Italia nel febbraio 2021 e l’1-1 in campionato con rigore discusso assegnato ad Alex Sandro per fallo di Dumfries nell’ottobre del 2021.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna