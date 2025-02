Mariani arbitro di Juventus-Inter: due precedenti in stagione (e nessuna vittoria)

PRIMA VOLTA – Sarà Maurizio Mariani di Roma a dirigere il match tra Juventus e Inter, previsto per le ore 20:45 all’Allianz Stadium. Per il fischietto classe 1982 si tratta del terzo arbitraggio stagionale di una sfida dell’Inter. In nessuno dei due precedenti i nerazzurri hanno conseguito una vittoria. Il primo è dato da Inter-Milan, sfida vinta dai rossoneri per 2-1, mentre il secondo è rappresentato dal pareggio casalingo dei nerazzurri con il Napoli con il risultato di 1-1. Finora, l’arbitro italiano ha diretto in totale 17 incontri disputati dai nerazzurri. Il bilancio è di 8 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, con 27 gol fatti e 16 subìti. Mariani ha già arbitrato due match tra Juventus e Inter, entrambi terminati sul punteggio di parità. Il primo è stato la semifinale di ritorno di Coppa Italia della stagione 2020-2021, che è terminata per 0-0. Il secondo è avvenuto nella stagione successiva, in Serie A, concludendosi con l’1-1 finale.

Mariani arbitro di Juventus-Inter, il rendimento attuale

