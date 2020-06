Mariani arbitro di Inter-Sampdoria: precedenti discreti in casa

Condividi questo articolo

Mariani sarà l’arbitro di Inter-Sampdoria, partita della venticinquesima giornata di Serie A 2019-2020 in programma alle ore 21.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Aprilia, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Sampdoria sarà la settima partita per Maurizio Mariani come arbitro dei nerazzurri. Il bilancio è positivo seppur di poco: tre vittorie, un pareggio e due sconfitte. Il primo successo è arrivato all’esordio e ai tempi supplementari, il 17 gennaio 2017 contro il Bologna (2-2 al 90′, poi 3-2). Sempre in casa è arrivato uno dei due KO, contro l’Udinese il 16 dicembre 2017 (1-3), con rigore contro assegnato al VAR per fallo di mano di Davide Santon.

TERZA VOLTA – Una vittoria e un pareggio per i nerazzurri con Mariani arbitro in questa Serie A, in attesa di Inter-Sampdoria. La vittoria è nell’altro match al Meazza: 1-0 contro l’Udinese il 14 settembre, dove con l’aiuto del VAR ha espulso Rodrigo de Paul per uno schiaffo ad Antonio Candreva, che non aveva potuto vedere perché girato. Poi 1-1 invece il 15 dicembre in casa della Fiorentina, con una direzione di gara molto casalinga (fischiato un misterioso fallo a Romelu Lukaku in area e la fine mentre l’Inter andava in contropiede coi viola sbilanciati).