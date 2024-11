Mariani arbitro di Inter-Napoli: ultimo precedente non positivo

Mariani sarà l’arbitro di Inter-Napoli, partita della dodicesima giornata di Serie A 2024-2025 in programma oggi alle 20:45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Aprilia, ufficializzato nella designazione arbitrale per il match di San Siro.

DICIASSETESIMA VOLTA – Maurizio Mariani sarà l’arbitro di Inter-Napoli, scontro diretto della dodicesima giornata di Serie A. Si tratta di uno degli arbitri più esperti del panorama italiano e tra i più impiegati dall’AIA. Basti pensare che dirigerà l’Inter per la diciassettesima volta in carriera. Il bilancio conta otto vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte. Inoltre, ha diretto 12 volte la squadra nerazzurra in Serie A e cinque volte in Coppa Italia. Un curioso dato: due delle quattro sconfitte arrivate dall’Inter sono state quelle nei derby di Milano contro il Milan, entrambi finito 1-2. Lo scorso 22 settembre, ultima direzione per Mariani con i nerazzurri, e poi il 17 ottobre 2020. Ha arbitrato sia derby di Milano che derby d’Italia, ma mai una partita come Inter-Napoli.

Mariani arbitro di Inter-Napoli, il rendimento attuale

BILANCIO – In questa stagione, Mariani ha già diretto quattro partite di Serie A, due partite di Champions League, una partita di Serie B, due gare di Nations League, più un preliminare di Europa League e uno di Conference League. Dunque, nel complesso, in questa stagione ha diretto ben undici partite. Si tratta di un arbitro che estrae molto spesso il cartellino giallo: 45 volte in questa stagione, più due cartellini rossi nella stessa partita contro il Verona: ossia per Tchatchoua e Belahyane. Entrambi espulsi contro il Lecce. Per Inter-Napoli, un arbitro di spessore internazionale.