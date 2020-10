Mariani arbitro di Inter-Milan: primo derby, nei precedenti meglio in casa

Maurizio Mariani

Mariani sarà l’arbitro di Inter-Milan, partita della quarta giornata di Serie A 2020-2021 in programma alle ore 18. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Aprilia, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Milan sarà l’ottava partita per Maurizio Mariani come arbitro dei nerazzurri. Il conteggio generale inizia a essere più positivo che altro, con quattro vittorie, un pareggio e due sconfitte. L’esordio ha visto sì un successo, ma solo dopo i tempi supplementari: il 17 gennaio 2017 contro il Bologna è 2-2 al 90′, poi 3-2.

STRACITTADINA AL DEBUTTO – Se c’è un dato che fa ben sperare con l’arbitro di Aprilia è quello delle gare casalinghe con l’Inter. Tre vittorie e una sconfitta (il 16 dicembre 2017, 1-3 contro l’Udinese con rigore assegnato al VAR per un fallo di mano di Davide Santon). Ha diretto la prima di Serie A dopo il lockdown, il 2-1 alla Sampdoria del 21 giugno. Più discussioni nel penultimo dei precedenti: 1-1 con la Fiorentina, con un misterioso fallo fischiato a Romelu Lukaku in area e il fischio finale con i nerazzurri lanciati in contropiede in campo aperto (dopo aver subito il gol del pari nel recupero). Per Mariani Inter-Milan di oggi sarà la sua prima volta in un derby milanese.