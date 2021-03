Mariani arbitro di Inter-Atalanta: due precedenti in stagione, senza vittorie

Condividi questo articolo

Photo 206744281

Mariani sarà l’arbitro di Inter-Atalanta, partita della ventiseiesima giornata di Serie A 2020-2021 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Aprilia, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Atalanta sarà la decima partita per Maurizio Mariani come arbitro dei nerazzurri. Oggi cifra tonda, ma il bilancio è tutt’altro che entusiasmante: quattro vittorie, a fronte di due pareggi e tre sconfitte. L’esordio è avvenuto in un ottavo di Coppa Italia: fu qualificazione dopo centoventi minuti, ai tempi supplementari il 17 gennaio 2017 contro il Bologna (2-2 al 90′, poi 3-2 al 120′). E, in aggiunta, sono diverse le recriminazioni, come la sconfitta per 1-0 col Sassuolo del 19 agosto 2018: un rigore generoso per i neroverdi, ignorandone due nell’altra area molto più netti.

ANCORA A SECCO – C’è un dato poco simpatico: due partite dell’Inter in stagione con Mariani arbitro prima dell’Atalanta, zero vittorie. Il 17 ottobre ha fischiato nella prima sconfitta stagionale, l’1-2 nel derby. Nella circostanza inevitabile il solito rigore per il Milan, uno dei sedici fin qui in Serie A: netto, fallo di Aleksandar Kolarov su Zlatan Ibrahimovic. Poi però grazia Franck Kessié da un’espulsione sacrosanta per fallo col piede a martello (era pure già ammonito!) su Achraf Hakimi, senza neanche dare fallo. Giusto invece togliere al 75′ un rigore a Romelu Lukaku col VAR, per un fuorigioco sul rimpallo (niente “giocata” di Simon Kjaer che avrebbe sanato la posizione). Poi, il 9 febbraio, lo 0-0 nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia con la Juventus: sa tanto di sconfitta, perché costato l’eliminazione dato l’1-2 dell’andata. Nel derby d’Italia Lautaro Martinez chiede in avvio un rigore, ma non c’è alcun fallo di Federico Bernardeschi. E Mariani poco poteva fare sulle liti in tribuna.