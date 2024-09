Mariani arbitro di Inter-Milan: vittorie negli ultimi precedenti

Mariani sarà l’arbitro di Inter-Milan, partita della quinta giornata di Serie A 2024-2025 in programma oggi alle 20:45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Aprilia, ufficializzato nella designazione arbitrale per il match di San Siro.

I PRECEDENTI – Inter-Milan sarà la sedicesima partita per Maurizio Mariani come arbitro dei nerazzurri. L’ultimo precedente risale alla sfida della ventesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024 Cremonese-Inter vinta 0-2. In Coppa Italia il suo esordio, negli ottavi di finale il 17 gennaio 2017: sofferta vittoria per 3-2 ai tempi supplementari contro il Bologna (2-2 al 90′, poi decisivo allo scadere Andrea Ranocchia). In tutto otto le vittorie, poi quattro pareggi e tre sconfitte. Per Mariani si tratterà della seconda direzione in questa stagione di Serie A: lo scorso 24 agosto ha già arbitrato Monza-Genoa, match valido per il secondo turno e vinto dal ‘Grifone’ grazie a un colpo di testa di Pinamonti.

Un buon ricordo per l’Inter contro il Milan

SUCCESSO IN UN DERBY – Tre anni fa ha arbitrato qualche successo dell’Inter, come un largo 0-5 in casa della Salernitana (17 dicembre 2021) e soprattutto il derby di ritorno contro il Milan delle semifinali di Coppa Italia, il trionfale 3-0 del 19 aprile che valse la finale poi vinta con la Juventus. Il derby Inter-Milan sarà la partita numero 153 diretta in Serie A, la competizione che più di tutte lo ha visto impegnato davanti alla Serie B (89 le direzioni in questa categoria).