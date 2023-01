Mariani arbitro di Cremonese-Inter: un trionfo nell’ultimo dei precedenti

Mariani sarà l’arbitro di Cremonese-Inter, partita della ventesima giornata di Serie A 2022-2023 in programma alle ore 18. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Aprilia, ufficializzato nella designazione arbitrale di domenica per il match dello Zini.



I PRECEDENTI – Cremonese-Inter sarà la quindicesima partita per Maurizio Mariani come arbitro dei nerazzurri. In Coppa Italia il suo esordio, negli ottavi di finale il 17 gennaio 2017: sofferta vittoria per 3-2 ai tempi supplementari contro il Bologna (2-2 al 90′, poi decisivo allo scadere Andrea Ranocchia). In tutto sette le vittorie, poi quattro pareggi e tre sconfitte. Nella passata stagione ha diretto, come successi, un largo 0-5 in casa della Salernitana (17 dicembre 2021) e soprattutto il derby di ritorno contro il Milan delle semifinali di Coppa Italia, il trionfale 3-0 del 19 aprile che valse la finale poi vinta con la Juventus. Per Mariani, reduce da Sampdoria-Udinese sei giorni fa, questa è la prima con l’Inter in stagione ma non con la Cremonese. Coi grigiorossi è addirittura la seconda del 2023: direzione di gara contestata lo scorso 9 gennaio nel KO per 2-0 a Verona.