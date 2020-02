Maresca ok, il palo di Ibrahimovic episodio potenzialmente...

Maresca ok, il palo di Ibrahimovic episodio potenzialmente da VAR – GdS

Condividi questo articolo

La “Gazzetta dello Sport” promuove Maresca, arbitro di Inter-Milan. Unico episodio da moviola il palo di Ibrahimovic nel finale di partita.

EPISODIO DA VAR – Maresca controlla il derby senza grossi patemi. Qualche dubbio su un paio di gialli Unico episodio da movioma è al 90’. Sul palo preso da Ibrahimovic è lo svedese ad azzardare. L’impressione, infatti, è che la sua mano sulla testa e sul volto di Skriniar (in un fallo non fischiato) durante il salto, avrebbe potuto costargli l’annullamento della rete in caso di gol.