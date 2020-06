Maresca non convince in Parma-Inter: 1-1 gol dubbio...

Maresca non convince in Parma-Inter: 1-1 gol dubbio – CdS

Il “Corriere dello Sport” nella sua moviola di Parma-Inter boccia Maresca. L’arbitro lascia correre su tre situazioni dubbie, tra cui il gol dell’1-1.

DIREZIONE PASTICCIATA – Maresca non va oltre il 5,5 per la sua direzione di Parma-Inter. In generale l’arbitro pasticcia molto, dando la sensazione di essere sempre indeciso. Approssimativo.

PARI DUBBIO – Il gol dell’1-1 nasce da un colpo di testa di Lautaro Martinez che si libera con un contatto di Laurini che gli sta davanti. C’è una spintarella con l’avambraccio sinistro sulle spalle del giocatore gialloblù, che di suo però non ha grande mobilità. Siamo al limite, non è così clamoroso, ma l’argomento c’è.

DUE RIGORI – Due situazioni dubbie nelle due aree. Recupero di Laurini su Lautaro Martinez, il tocco sul pallone c’è anche se l’intervento è chiaramente alla disperata. Contatto che c’è anche sull’intervento di Barella su Kulusevski, che va giù. In entrambi i casi Maresca lascia andare, almeno usa lo stesso metro.