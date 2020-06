Maresca arbitro di Parma-Inter: fra i precedenti l’ultima “grande” vittoria

Maresca sarà l’arbitro di Parma-Inter, partita della ventottesima giornata di Serie A 2019-2020 in programma alle ore 21.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Napoli, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per il derby del Meazza.



I PRECEDENTI – Parma-Inter sarà l’ottava partita per Fabio Maresca come arbitro dei nerazzurri. Il bilancio è positivo: cinque vittorie e due sconfitte. L’esordio è anch’esso avvenuto in Emilia, il 7 ottobre 2018 in un successo per 1-2 in casa della SPAL. Dopo quella vittoria sono arrivati i due KO, entrambi in trasferta e con un’espulsione: l’11 novembre 2018 4-1 per l’Atalanta, doppio giallo a Marcelo Brozovic, e il 27 gennaio 2019 1-0 per il Torino, con espulsione diretta per Matteo Politano per proteste. Si tratta di un arbitro che non tollera troppo questo tipo di atteggiamenti.

ULTIMO SORRISO – Maresca in Parma-Inter dirigerà i nerazzurri addirittura per la quinta volta in campionato. La prima stagionale l’1 settembre alla Sardegna Arena col Cagliari, nella seconda giornata. Partita contestata dai rossoblù, per il gol (giustamente) concesso dopo lunga review VAR a Lautaro Martinez (niente fuorigioco) e un rigore altrettanto corretto per fallo di Fabio Pisacane su Stefano Sensi, dopo che in precedenza ne era stato chiesto uno dalla parte opposta per tocco col braccio di Marcelo Brozovic (attaccato al corpo). Il 25 settembre l’arbitro napoletano ha invece diretto l’1-0 sulla Lazio, senza grossi episodi, poi lo 0-3 col Torino del 23 novembre. Infine l’ultima grande vittoria prima dello stop: il derby col Milan del 9 febbraio, con la memorabile rimonta da 0-2 a 4-2.