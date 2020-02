Maresca arbitro di Inter-Milan: tre precedenti in stagione, primo derby

Fabio Maresca sarà l’arbitro di Inter-Milan, partita della ventitreesima giornata di Serie A 2019-2020 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Napoli, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per il derby del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Milan sarà la settima partita per Fabio Maresca come arbitro dei nerazzurri. Il bilancio è diventato positivo nell’ultimo anno: quattro vittorie e due sconfitte, con l’esordio il 7 ottobre 2018 in un successo per 1-2 in casa della SPAL. Dopo quella vittoria sono arrivati i due KO, entrambi in trasferta e chiudendo in inferiorità numerica: l’11 novembre 2018 4-1 per l’Atalanta, con doppio giallo a Marcelo Brozovic, e il 27 gennaio di un anno fa 1-0 per il Torino, con espulsione diretta per Matteo Politano per proteste (occhio: è piuttosto permaloso).

RECORDMAN – Dei quattordici arbitri avuti dai nerazzurri in questa Serie A Maresca, già prima di Inter-Milan, era quello con più incroci: stasera diventeranno quattro. La prima stagionale l’1 settembre alla Sardegna Arena col Cagliari, nella seconda giornata di campionato. Partita contestata dai rossoblù, per il gol (giustamente) concesso dopo lunga review VAR a Lautaro Martinez (non c’era fuorigioco) e un rigore altrettanto corretto per fallo di Fabio Pisacane su Stefano Sensi, dopo che in precedenza ne era stato chiesto uno dalla parte opposta per tocco col braccio di Marcelo Brozovic (attaccato al corpo). Il 25 settembre ha invece diretto l’1-0 sulla Lazio, senza grossi episodi, poi lo 0-3 col Torino del 23 novembre. Non ci sono invece precedenti nei derby con l’arbitro napoletano.